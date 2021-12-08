İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi

İspanya’da her 8 Aralık'ta kutlanan Katoliklerin bayramı "Los Escobazos" festivali düzenlendi.

İspanya’da her 8 Aralık'ta kutlanan Katolik dininin bir bayramı dolayısıyla ülkenin güneybatısındaki Extremadura bölgesinde "Los Escobazos" (Büyük Süpürgeler) festivali düzenlendi.

"Meryem Ana'nın Günahsızlığı Yortusu" adıyla kutlanan dini bayram vesilesiyle eski bir çoban geleneğini günümüze taşıyan bölge halkı, 7 Aralık'ı 8 Aralık'a bağlayan gece yarısı sokaklara çıkarak büyük süpürgeleri ateşe veriyor.

Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor, diğer yandan da huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmek için dua ediyor.

Festival, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Katılımcılardan Alvaro, "Gerçekten zor bir yıl geçirdik. Hepimiz evlerimize kapandık. Hepimiz sokağa çıkmak için sabırsızlanıyorduk ve Los Escobazos bunu yapmak için en iyi zaman" dedi.

Marisa da zor bir yıldan sonra sevdiklerinle birlikte festivalin tadını çıkarmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Festival, 2010 yılından bu yana "ulusal turistik etkinlik" olarak tanınıyor. Festivalle aralık ayının ilk haftasında bölgeye turist çekilmesi hedefleniyor.