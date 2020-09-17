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İspanya'dan Doğu Akdeniz meselesi için 'samimi diyalog' çağrısı

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İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Doğu Akdeniz sorununu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için çok ihtiyatlı şekilde çalışıyoruz." dedi.
İspanya'dan Doğu Akdeniz meselesi için 'samimi diyalog' çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Doğu Akdeniz sorununa çözüm için taraflar arasında "samimi diyalog" çağrısını yineleyerek, bunu teşvik ettiklerini söyledi.

Başkent Madrid'de Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Laya, Doğu Akdeniz sorununa çözüm arayışları kapsamında son bir haftada iki kez Türk hükümeti ile görüşme yaptığını anlattı.

Laya, "İspanya olarak, Doğu Akdeniz sorununu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için çok ihtiyatlı şekilde çalışıyoruz. Çözüm yöntemi olarak samimi diyalog kurulmasını teşvik etmenin yollarını arıyoruz. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB dönem başkanı olarak Almanya'nın yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Taraflar (Türkiye-Yunanistan) arasında çok açık görüş farklılıkları olsa da diyalog ve müzakere yoluna tam destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

"AB ailesinde olmalarından dolayı Güney Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını" belirten Laya, Fransa'nın bölgedeki tutumuyla ilgili soruyu ise "Başka bir ülke hakkında değerlendirme yapmam doğru olmaz." diyerek yanıtlamadı.

Ayrıca İspanyol Bakan, AB'nin Akdeniz'de güney komşuları ile yakınlaşma politikası kapsamında 26 Kasım'da İspanya'da bir toplantı organize edilmesinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da "AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Doğu Akdeniz için uluslararası konferans önerisini destekliyoruz. Bunu ciddi olarak ele almamız gerekiyor çünkü çok karışık bir durumla karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz'de yaşananlar sadece doğal gaz ve petrol ile ilgili değil." dedi.

Bartolo ayrıca Doğu Akdeniz sorunu vesilesiyle AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin de tartışmaya açılması gerektiğini savunarak, "AB-Türkiye ilişkilerini tartışmaya açmakta kendimizi kısa vadeli bir dönemle sınırlamamalıyız. Sonuçta, şimdikinden çok daha büyük sorunlar çıkabilir." şeklinde konuştu.

Bu arada görüşmelerinde Libya konusunu da ele alan iki Bakan, "Libya'da yabancı ülkelerin müdahalesi olmadan, Libyalılar arasında siyasi bir çözümü destekliyoruz." görüşünü savundu.

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