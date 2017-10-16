İspanya'dan Katalonya'ya perşembeye kadar süre

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria, tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya lideri Carles Puigdemont'a yönelttikleri soruya hala yanıt alamadıklarını açıkladı.

Santamaria, İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini duyurdu.

İspanya Başbakan Yardımcısı Seanz de Santamaria, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un İspanya'dan bağımsız olma talebini düşürmemesi halinde anayasanın 155. maddesi ile uyumlu olarak Madrid'in Katalonya Özerk Bölgesi'nin kontrolünü eline alma ihtimalinin olduğunu söyledi.

'EVET' YA DA 'HAYIR' YANITINI VERMEK ZORUNDA

Gazetecilere açıklama yapan Saez de Santamaria "Puigdemont'un hala bu durumu çözmeye başlama fırsatı var. Bağımsızlık deklarasyonu konusunda 'evet' ya da 'hayır' yanıtını vermek zorunda" dedi.

İspanyol yetkili "Evet ya da hayır demek çok zor değildi. Sorulan soru buydu ve yanıt karmaşık olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

'DİYALOG ÇAĞRISI İNANDIRICI DEĞİL'

Seanz de Santamaria, Puigdemont'un diyalog çağrısının da 'inandırıcı olmadığını' ve bu konunun görüşülmesi gereken yerin İspanya parlamentosu olduğunu söyledi.

RAJOY'DAN PUİGDEMONT'A PARLAMENTODA KONUŞMA ÇAĞRISI

Seanz de Santamaria Katalonya'ya bu konuda perşembe TSİ 11.00'a kadar Katalan yetkililere süre tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un da perşembeye kadar pozisyonunu netleştirmesi için Puigdemont'a mektup yazdığı da belirtildi.

Rajoy ayrıca mektupta Katalan lider Puigdemont'a İspanya parlamentosunda konuşma yapması teklifi de yaptı.

​Madrid bugün TSİ 11.00'a kadar bu konudaki pozisyonunu netleştirmesi için daha önce Katalonya'ya mühlet vermiş ancak Katalan lider herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Puigdemont 2 aylık bir diyalog süresi talebinde bulunmuştu.