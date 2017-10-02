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İspanya'dan Katalonya'ya tehdit: Özerkliği askıya alırız

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İspanya'dan Katalonya'ya tehdit: Özerkliği askıya alırız
spanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya'nın bağımsızlıkta ısrar etmesi alinde özerkliğini askıya alma alabileceklerini söyledi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Pazar günü yapılan referandumun kendilerine bağımsız devlet kurma hakkı verdiğini söylemişti.

Rafael Catala ise bugün yaptığı açıklamada Katalonya Parlamentosu'nun bağımsızlık ilan etmesi halinde, kendilerinin de anayasadan doğan bölgenin özerkliğini askıya alma yetkisini kullanabileceklerini söyledi.

Catala, "Anayasa'nın 155. maddesi belli. Kanunların gücünü bütünüyle kullanacağız. Görevimiz sorunları çözmek ve bazı önlemler can yakıcı olsa bile bunu yapacağız. Eğer birisi bağımsızlık ilan ederse, onlara yapamayacaklarını söylemek zorundayız" dedi.

İspanya Anayasası'nın 155. maddesi merkezi hükümete belli koşullarda Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına yetki veriyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi de mevcut anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu yasadışı ilan etmişti.

Yüzde 90 oyla bağımsızlığa 'Evet'

Katalonya Özerk Bölgesi hükümeti dün yapılan bağımsızlık referandumunda sandıklardan yüzde 90 oranında "Evet" oyu çıktığını ve bunun İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilanı için yetki anlamına geldiğini söylemişti. Referanduam katılım oranı ise yaklaşık yüzde 42'de kalmıştı.

Ülkenin ekonomik olarak en güçlü bölgesinin bağımsızlık hamlesi karşısında büyük bir anayasal krizle karşı karşıya bulunan İspanya hükümeti ise referandumun hiç bir geçerliliği olmadığını vurguluyor.

İspanyol polisi, halkın oy kullanmasına engel olmaya çalışırken, bazı oy pusulalarına ve sandıklara da el koymuştu.

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