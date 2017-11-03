İspanya'dan Katalonya'ya: Yeteri kadar sabır gösterdik

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ile 8 eski bakanın gözaltına alınarak cezaevine konulmasını savundu.

Bağımsızlık yanlısı yetkililere atfedilen suçlamaların 2 yıl önce başladığını söyleyen Maza "Yeteri kadar sabır gösterdik" dedi. Barcelona'da ise binlerce kişi gözaltıları protesto etti.

'Cadena Ser' radyosuna konuşan Başsavcı Maza gözaltındaki Katalan siyasilerin 'açık başkaldırı eylemi' içinde olduklarını söyleyerek, eğer Katalan siyasiler Madrid'in Anayasa'nın 155. maddesi uyarınca Katalonya Özerk Yönetimi'nin kontrolünü devralmasını geçen hafta kabul etselerdi 'bazı şeyler değişebilirdi' ifadelerini kullandı.

Cezaevine gönderme kararının 'önlem amaçlı' olduğunu ve yetkililerin 'masum olduklarını kanıtlama hakkının saklı olduğunu' belirten Maza, gözaltı kararının 'kaçma ve delilleri karartma riski' çerçevesinde alındığını vurguladı.

Maza, "En önemlisi de suçun tekrarlanması riskini önleme amacıyla" dedi.

PUIGDEMONT: MEŞRU BAŞKAN OLARAK BAKANLARIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM

Diğer taraftan Belçika'da bulunan ve hakkında savcılarca Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkarılması talep edilen eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont gözaltındaki bakanların cezaevine gönderilmesini 'darbe' olarak niteledi ve serbest bırakılmalarını istedi.

Vekillerin gözaltına alınmasının 'Katalonya'ya yönelik uzun ve acımasız baskının' bir parçası olduğunu savunan Puigdemont "Meşru Başkan olarak bakanların serbest bırakılmalarını istiyorum" dedi.

PUİGDEMONT'UN AVUKATI: SIĞINMA BAŞVURUSU YAPMADAN İADE KARARINA İTİRAZ EDEBİLİR

Madrid'in Puigdemont hakkında Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkartması bekleniyor.

Ancak Katalan liderin Belçikalı avukatı Puigdemont'un Belçika'ya sığınma başvurusu yapmadan olası bir suçlu iadesi kararına itiraz edebileceğini açıkladı.

Puigdemont ve kabinesinin 13 üyesi Madrid tarafından görevden alınmıştı. İspanyol yargısı Puigdemont'un 'başkaldırı' suçlamalarına yanıt vermesi için ifadeye çağırmış ancak Puigdemont bunun yerine Brüksel'e gitmişti.

Puigdemont'un yanısıra 4 Katalan bakan da Brüksel'de bulunuyor. Puigdemont ve diğer yetkililer başkaldırı, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanma suçlarından suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezası alabilir.

ESKİ KATALONYA İŞ BAKANI SERBEST BIRAKILDI

Diğer yandan Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanından 1 gün önce proetsto amaçlı istifa eden eski Katalonya İş Bakanı Santi Villa'nın 50.000 euro'luk kefaleti ödemesinin ardından serbest bırakılmasını hükmedildi.

Ancak pasaportuna el konulan Villa'nın, hakkındaki başkaldırı, isyana teşvik ve görevini kötüye kullanma suçlamalarının olduğu soruşturmanın sürmesi nedeniyle düzenli olarak duruşmalara katılması gerekecek.

KATALONYA'DA BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Perşembe akşamı ise Barcelona ve Katalonya'nın diğer kentlerinde binlerce kişi Katalan siyasilerin cezaevine gönderilmesini protesto amacıyla sokağa döküldü.

Barcelona'daki Katalan parlamentosunun önünde 20.000 kişi toplandı.

Eylemciler 'Siyasi tutuklulara özgürlük' ve 'Demokrasi' pankartları taşıdı.

BARCELONA FUTBOL KULÜBÜ KARARI KINADI

Barcelona Futbol Kulübü de kurumsal bir açıklama yaparak Katalan siyasilerin cezaevine gönderilmesini kınadı.

Siyasiler ve aileleri ile dayanışma çağrısı yapılan açıklamada "Bu eylemlerin kulübün her zaman savunduğu diyaloğa ve saygıya giden yolları inşa etmediği' belirtildi.

Taraflara itidal çağrısı da yapıldı.