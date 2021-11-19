‘İspanya’ya Gidiyoruz’ Diye Uçağa Bindiler Yunan Adasına İndiler

Britanya’nın başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’ndan yola çıkan bir çift ‘yanlış’ uçağa bindi ve tatil için gitmek istedikleri İspanya yerine Yunanistan’a indi.

Oğulları Ryanair’den bilet alan ve otel yeri ayırtan Humaira ve Farooq Shaikh, İspanya’nın Sevilla kentine gideceklerini düşünerek heyecanla havalimanına gitti. Check-in işlemlerini yaptı ve görevlilere uçağa biniş kartlarını göstererek yerlerine oturdu. Ancak Sevilla’ya değil Yunanistan’ın Zakintos Adası’na sefer yapan uçaktaydılar. Ve, bunu uçak inince anladılar. İkilinin anlattığına göre uçak geç kalktı ve nereye ineceğine dair bir anons yapılmadı.

Uçak indiğinde, cep telefonlarına gelen mesajda bulundukları yerin İspanya olmadığını fark ettiler, bindikleri taksinin şoförü, “Burası İspanya değil” diyerek Yunan adasında olduklarını söyledi.

Çift, adada olduklarını öğrenince soluğu yeniden havalimanında aldı. Ryanair çalışanlarının kendilerini ‘gülerek karşıladığını’ ve bir hata yapıldığını ifade ettiklerini söyleyen çift adada bir akşam havayolu şirketi tarafından ağırlandı. Ancak eve dönmeleri için dört gün sonraki uçakta yer olduğu söylendi.

Shaikh çifti şunları söyledi: “Bize iki seçenek sunuldu. Ya bir sonraki uçuş için dört gün bekleyecektik ya da birden fazla yerde aktarma yaparak çok uzun süren bir yolculuğu tercih edecektik. Biz de direkt uçmak için bekledik ve cebimizden 1100 sterlin ödedik üç gece otelde kaldığımız için. Üstelik Sevilla’da değil Yunan adasında tatil yapmak zorunda kaldık. Sevilla’daki taitilimiz de yandı ve havayolu şirketi zararı tazmin etmedi.”

Çiftin uçak biletlerini alan oğulları Süleyman da yaşananlara inanmakta güçlük çektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Hem böyle büyük bir hata yapıyorlar. İnsanları yanlış uçağa bindiriyorlar. Hem cepten para ödetiyorlar. Üstelik Sevilla için ödenen parayı bile ödemiyorlar. Bunun dışında nasıl bir sistemleri var ki İspanya yolcusunu Yunanistan’a giden uçağa bindirebiliyorlar. Bu aslında ciddi bir güvenlik sorunu aynı zamanda. Annem ve babama çok ciddi stres kaynağı oldu. Tatilleri mahvoldu.”

Ryanair sözcüsü ise yolcuların doğru uçağa bindiklerini kendilerinin kontrol etmeleri gerektiğini ancak Stansted’deki ekiple irtibata geçildğini ve böyle bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Ryanair’in çifte yolladığı e-postada ise koltuklarının önündeki ekranda uçağın nereye gideceğinin ve uçuş numarasının yazdığı vurgulandı.