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İspanya'ya son iki günde 323 Afrikalı göçmen geldi

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İspanya'ya son iki günde 323 Afrikalı göçmen geldi
İspanya'nın güney sahillerine son 2 günde yasa dışı yollardan 323 Afrikalı göçmenin ulaştığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dün 5 tekneyle 178, bu sabah da 2 tekneyle 145 yasa dışı göçmenin İspanya'nın güney sahillerine geldiği belirtildi.

Orta ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen haberde, Cadiz kentine getirilen göçmenlerin arasında 3'ü hamile 12 kadının bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri bir geminin, Alboran Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yasa dışı göçmen taşıyan teknelere müdahale ettikleri de aktarıldı.

Hafta içinde yasa dışı göçmenleri taşıyan bir tekne Alboran Denizi'nde batmış, teknedeki 52 kişiden sadece 3'ü kurtarılmıştı.

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