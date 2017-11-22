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İspanyol basını gözünden KKTC futbolu!

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İspanyol basını gözünden KKTC futbolu!
İspanyol basını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin FIFA tarafından tanınmamasını haber yaptı. AS gazetesi Rum tarafının Türk tarafının FIFA tarafından tanınmasını engellediğini yazdı.

Real Madrid'in Apoel'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden gazeteciler, sınırın öte tarafında yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananları haberleştirdi.

KKTC'de üç ligin olduğunu belirten AS gazetesi, iki tarafın da başkeni olan Lefkoşa'ya dikkat çekerken Ada'nın nasıl ikinye bölündüğünü detaylı bir biçmide anlattı.

İki taraf arasında Trump'ın Meksika sınırına kurmayı düşündüğüne benzer bir duvar olduğunu yazan gazete Türk tarafından futbol tesislerinin az olduğunu belirtti.

FIFA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nu tanımadığı belirtilen haberde KKTC'nin Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği üyesi olduğu belirtildi.

Türk tarafının FIFA'yla normalleşme çabalarının Kıbrıs Rum Kesimi tarafından engellendiğini yazan As gazetesi buna rağmen KKTC'de geniş bir futbol ağı olduğunu belirtti.

Çözümün ancak iki tarafın anlaşmasıyla sağlanabileceği belirtilen haberde KTFF Başkanı İsmet Gaziler'in görüşlerine de yer verildi.

Haberin final bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'nde futbolun sokaklarda yaşadığını, çocukların ruhuyla birlikte hala canlı olduğunu ve bu çocukların geçmişte yapılan hataların kurbanı olduğu belirtildi.(CNNTurk)

 

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