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İspanyol basınından Arda iddiası

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İspanyol basınından Arda iddiası
İspanyol basını, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiasında bulundu.

"Esports Cope" adlı radyo programının gündeme getirdiği "Arda'nın Çin'den gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirdiği" iddiası, Katalan spor gazeteleri El Mundo Deportivo ve Sport'ta geniş yer buldu.

El Mundo Deportivo, "Arda'nın Barcelona'da devamlılık sorunu var. Kendisine ilk 11'de sabit bir yer de bulamadı. Arda, bu zamana kadar düşünmediği Çin Süper Ligi fırsatını artık kaçırmayabilir ve çok büyük bir sözleşmeye imza atabilir." yorumunu yaptı.

Barcelona Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun Çin'deki iki kulüpten aldığı teklife sıcak bakmaya başladığını yazan Sport gazetesi de, "Arda bu sezon forma giydiği 29 maçta 13 gol, 7 asistlik istatistiğiyle kariyerinin en iyi dönemini geçiriyormuş gibi görünse de, bu Barcelona'nın taleplerini karşılamıyor. Barcelona'nın orta saha ve hücumdaki rekabetinde Arda'nın istikrarı yeterli olmuyor. Türk futbolcu, ekonomik yönden cazip olan Çin ligini artık daha ciddi düşünüyor." ifadelerini kullandı.

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