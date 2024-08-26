İsrail, Afrodit gaz sahası için sözleşme ihlali bildirimi aldı

Afrodit açık deniz gaz rezervuarı imtiyazını elinde bulunduran konsorsiyumun İsrailli ortakları Pazartesi günü Kıbrıs hükümetinden iki taraf arasındaki sözleşmeye ilişkin bir 'ihlal bildirimi' aldıklarını doğruladı.



İsrailli NewMed Energy (eski adıyla Delek) şirketi Tel Aviv borsasına yaptığı açıklamada, konsorsiyumun bir gün önce (25 Ağustos) Kıbrıs enerji bakanından "Afrodit Rezervuarındaki ortakların kilometre taşına ulaşmamalarıyla bağlantılı olarak ihlali düzeltmek için üç ay süreleri olduğunu, aksi takdirde Kıbrıs hükümetinin Üretim-Paylaşım Sözleşmesini feshetme bildiriminde bulunma hakkına sahip olacağını" belirten bir ihlal bildirimi aldığını söyledi.