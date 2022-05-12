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İsrail: Al Jazeera gazetecisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma Filistinliler tarafından reddedildi

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "IDF bu olayı etraflıca inceliyor.
İsrail: Al Jazeera gazetecisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma Filistinliler tarafından reddedildi

Dün Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nin muhabiri Shireen Ebu Akleh'in Batı Şeria'da yaşanan çatışmada İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Filistin yönetimiyle ortak soruşturma başlatılması teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

IDF açıklamasında geçen haftalarda 19 kişinin öldürüldüğünü belirterek işgal altındaki Cenin kentini bir ‘terörist kalesi’ olarak nitelendirdi. IDF’in bölgede yürüttüğü bir operasyon sırasında karşılıklı çıkan yoğun çatışma sırasında Akleh’in öldüğü ifade edilerek “IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail’in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti. Onun ölümü bir trajedidir. Ebu Akleh’in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum. IDF asla kasıtlı olarak savaşçı olmayanları hedef almayacak. Basın özgürlüğüne ve insan yaşamının kutsallığına bağlıyız” ifadeleri kullanıldı.

KATAR EMİRİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan olayla ilgili Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Sani'den de açıklama geldi. Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir basın açıklaması düzenleyen El Sani, Shireen Ebu Akleh’in ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

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