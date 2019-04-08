İsrail’de yarın yapılacak genel seçimlerin sonuçlarının, iki ülke arasında son yıllarda gelişen ilişkilere bağlı olarak önemli olduğu belirtilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ta LNG terminali kurulması konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

Politis gazetesi “İsrail Aracılığıyla Terminal-Yarınki Seçimlerin Hemen Ardından Yeni Hükümetin Yaklaşımı” başlıklı haberinde, İsrail’de yarın yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinin sonucunun, Netanyahu liderliğinde son yıllarda iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine bağlı olarak Rum hükümet açısından önemli olduğunu belirtti.

Gazete Rum tarafı açısından netleştirilmesi ivedi olan konunun, İsrail’deki yeni hükümetin; Leviathan yatağından doğal gazın, Güney Kıbrıs’taki doğal gaz sıvılaştırma terminaline taşınmasına yardımcı olması ve rıza göstermesi ihtimalini görüşmesine yönelik göstereceği niyet olduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, İsrail’deki seçim sonuçlarından bağımsız olarak konunun olumlu bir yaklaşımla görüşüleceği konusunda, Vasiliko’daki doğal gaz sıvılaştırma terminalinin, İsrail’deki elektrik üretimi gereksinimleri için kullanılmayacak olan Leviathan rezervinin değerlendirilmesinde, uygulanabilir seçeneği teşkil etmesine bağlı olarak, iyimserliğini koruduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak 20 Mart’ta İsrail’de gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirvede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun girişimiyle, Rum heyet ile yapılan görüşmede, Güney Kıbrıs’taki LNG terminali seçeneğinin de ele alındığını belirtti.

Habere göre aynı kaynaklar, Netanyahu’nun, ABD’nin, gerek hükümet gerekse ExxonMobil ile destek verdiği verdiği bu perspektifi ciddi bir şekilde ele aldığını ifade ettiler.

Gazete gelen bilgilerin ayrıca, Noble şirketinin, bu seçeneğin görüşülebilir olarak addettiği yönünde olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde hükümet kaynaklarının Anastasiadis-Netanyahu görüşmesi çerçevesinde terminal konusunun ele alındığını yalanladığını da belirtti.