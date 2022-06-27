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İsrail askeri teknolojisi artık duvarların arkasını da görüntülüyor

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Yeni İsrail askeri teknolojisi, yapay zekâ tabanlı bir izleme algoritması kullanarak duvarların arkasındaki nesneleri ve insanları tespit edebiliyor.
İsrail askeri teknolojisi artık duvarların arkasını da görüntülüyor

İsrailli görüntüleme çözümleri şirketi Camero-Tech tarafından üretilen Xaver 1000, ilk kez Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Eurosatury 2022 Fuarı’nda görücüye çıktı. Camero-Tech, yeni XAVER-1000’in ordular, kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri, arama ve kurtarma ekipleri için temel bir sistem olduğunu iddia ediyor.

Şirket, odalarda yaşamın varlığını, insan sayısını ve sistemden uzaklığını, hedef yüksekliğini, yönünü ve bir alanın genel düzenini algılayabildiği için operasyonlar için yeni bir araç olduğunu söyledi.

Teknoloji, canlı nesneleri duvarların arkasında yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyor; bir kişinin önemli bir süre hareketsiz kalsa bile, bir kişinin oturduğunu, ayakta durduğunu veya yattığını algılayabiliyor. Şirket, belirli vücut parçalarının da tespit edilebildiğini söyledi.

Teknolojiyi çalıştırmanın kolay olduğu ve minimum eğitim gerektirdiği belirtildi.

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