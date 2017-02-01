İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, haklarında yakalama kararı olan 5'i Hamas üyesi 12 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu Filistinlilerin Akabe, Beyt Furik, Naleyn, Azzun, Selvad, Beyt Ummer ve İzna köylerine düzenlenen baskınlarda yakalandığı ifade edilirken, gözaltı gerekçeleriyle ilgili bilgi verilmedi.
İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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