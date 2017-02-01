 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.375
  • Altın 146,655
  • Dolar 3,7631
  • Euro 4,0645
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

» »
İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, haklarında yakalama kararı olan 5'i Hamas üyesi 12 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu Filistinlilerin Akabe, Beyt Furik, Naleyn, Azzun, Selvad, Beyt Ummer ve İzna köylerine düzenlenen baskınlarda yakalandığı ifade edilirken, gözaltı gerekçeleriyle ilgili bilgi verilmedi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Libya'da UMH'ye bağlı Maliye Bakanlığı binasına baskın31 Ocak 2017 Salı 10:28
  • 24'ü çocuk 95 sivil hayatını kaybetti30 Ocak 2017 Pazartesi 13:58
  • İranlı yönetmen Farhadi Oscar ödül törenini boykot ediyor30 Ocak 2017 Pazartesi 13:02
  • Suriye Arap Haber Ajansı açıkladı...30 Ocak 2017 Pazartesi 12:20
  • PYD kendi anayasasını yaptı Moskova ile masada27 Ocak 2017 Cuma 14:10
  • BM'den "Yemen halkı sessizce ölüyor" uyarısı27 Ocak 2017 Cuma 10:22
  • İşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...26 Ocak 2017 Perşembe 17:12
  • BM'den "İsrail'in yeni konut kararına" tepki25 Ocak 2017 Çarşamba 10:54
  • Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu24 Ocak 2017 Salı 09:58
  • Barzani'den Kürdistan tehdidi! Maliki başbakan olursa...23 Ocak 2017 Pazartesi 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti