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İsrail Askerleri Batı Şeria' da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinli bir aileyi evsiz bıraktı.
İsrail Askerleri Batı Şeria' da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Tubas kentine bağlı El-Akabe köyünde Filistinli İbrahim Talip’in evini yıktığını belirtti.

Söz konusu evin C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ifade eden Bişarat, ev sahibi Talip’in 3 ay önce yıkım ihtarı aldığını ve bunun üzerine İsrail makamları nezdinde yürüttüğü çabaların sonuçsuz kaldığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Filistin Enformasyon Merkezinin resmi verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının 1900’den fazla olduğu kaydediliyor.

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