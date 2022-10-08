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İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi de yaralandı.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.

Filistin basınına göre, İsrail ordusu sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Askerlerin Filistinli eski tutuklu Muhammed Ebu Zeyne'nin evini hedef aldığı belirtildi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında arbede çıktı. Onlarca Filistinli baskını engellemek için lastik yakarak taş ve molotofkokteyli attı. İsrail askerleri ise Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesi sonucunu doğurdu. 

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