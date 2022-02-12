İsrail Askerleri Batı Şeria'daki Gösterilerde 43 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde aralarında gazeteci ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu 43 Filistinli gerçek ya da plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın pek çok noktasında uzun zamandır düzenledikleri gösterilere bu hafta da devam etti.

Nablus'a bağlı Beyta, Beyt Decen ve Huvvara Kontrol noktası ile Kalkilya yakınlarındaki Kefr Kaddum'da ve El Halil kentinde yoğunlaşan gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı Nablus Acil Durum ve İlk Yardım Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde yaşanan çatışmalarda 2 gencin ayağından gerçek mermiyle yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerinin ise ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

Cibril, aynı bölgedeki gösterilerde 14 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, 4 gazetecinin darbedildiğini, 56 kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.

Cibril, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde biri gazeteci, 2'si ilk yardım çalışanı olmak üzere 8 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 40 kişinin gazdan etkilendiğini, Huvvara kontrol noktasındaki gösterilerde 3 plastik mermi yaralanması kaydedildiğini, 37 kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Fetih Hareketinin Kalkilya'daki basın sözcüsü Murad Şitivi ise yaptığı açıklamada, kent yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesindeki gösterilerde 11 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını duyurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde de görgü tanıkları, 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'nın pek çok noktasında her hafta cuma günleri yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı gösteriler düzenleniyor.