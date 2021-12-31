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İsrail Askerleri Bıçaklı Saldırı İddiasıyla Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettikleri Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Askerleri Bıçaklı Saldırı İddiasıyla Bir Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria’nın kuzeyinde bir Filistinli işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesi sakini Emir Atıf Rayyan olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’daki Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinlinin otobüs durağında bekleyen sivil ve askerlere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, çevredeki askerlerin Filistinliyi ateş ederek "etkisiz hale" getirdiği, İsraillilerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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