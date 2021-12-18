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İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı

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İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı
İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentindeki İbrahim Mescidi yakınında Filistinli bir kadını darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail askerleri Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, Filistinli kadının önce İsrail askerleri tarafından darbedildiğini ardından elleri bağlı şekilde el-Halil'deki polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

Tanıklar gelişmelerin ardından, askerlerin İbrahim Mescidi'ne giden yolu yayalara kapattığını aktardı.

İsrail Haaretz gazetesi olaya ilişkin yaptığı haberde, söz konusu Filistinli kadının bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenleyerek hafif yaraladığını öne sürdü.

Gazetenin İsrail sınır muhafız polisinden aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri Filistinli kadını ateş etmeye ihtiyaç duymadan ele geçirdi, ardından soruşturmanın yapılması için polis merkezine götürdü.

Gazetenin bu iddiasına ilişkin Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İbrahim Mescidi'nin olduğu el-Halil kentinde yaklaşık bin 500 İsrail askerinin koruduğu 400 kadar sivil Yahudi işgalci yaşıyor.

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