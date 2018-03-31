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İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 15 ölü

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İsrail güvenlik güçleri, Gazze'de Filistinlilerin İsrail sınırında düzenlendiği yürüyüşe müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu
İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 15 ölü

İsrail ablukası altındaki Gazze'de sınırda düzenlenen protesto yürüyüşünde, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 15 Filistinli öldü, binden fazla kişi de yaralandı. 

Filistinliler, "Toprak Günü" olarak andıkları bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail sınırının farklı noktalarına doğru yürüyüşe geçti. Binlerce kişinin katıldığı "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı verilen gösteriye İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Askerler gerçek mermiyle de Filistinlilere ateş açtı.

Daha küçük gruplar halinde bazı göstericiler İsrail sınırını ayıran tel örgülere kadar yaklaştı. Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgiye göre sınıra yaklaşanlardan en az 200 kişi İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri ölenlerden birinin 16 yaşında olduğunu bildirdi. Filistinli yetkililer gösterilerin olduğu bölgeye yakın bir yerdeki tarlasında çalışan bir çiftçinin de tank ateşi sonucu öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin "ayaklanma bastıma yöntemlerine" başvurduğu ve olaylardaki "elebaşlarına" ateş açıldığı bildirildi. Göstericilerin yaktıkları lastikleri sınıra doğru yuvarladığını, güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli atıldığını belirten İsrail ordusu yaşananlardan Gazze'deki Hamas yönetimini sorumlu tuttu. Hamas, gösterilerin barışçıl olması için çağrıda bulunmuştu.

İsrail gösterilere 17 bin Filistinlinin katıldığını açıkladı. Hamas ise, 65 kilometrelik sınır boyunca beş ayrı noktada düzenlenen yürüyüşte on binlerce kişinin yer aldığın belirtti.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak andığı 30 Mart, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, "Felaket" günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor. Filistinliler bu eylemler için Gazze sınırı boyunca faklı noktalara çadır kampları kurdu.

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