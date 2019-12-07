İsrail askerleri güneyde tatbikatları sürdürüyor

Fileleftheros gazetesi, İsrail ordusuna mensup komandoların geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ın dağlık bölgelerinde “Game of Thrones” (Taht Oyunları) isimli tatbikat gerçekleştirdiklerini yazdı.
Gazete, “Times of İsrael” gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’a gelen komandoların bağlı bulunduğu tugayın komutanı Kobi Heller’in konuya ilişkin açıklamasında, tatbikatın önemine vurgu yaptığını aktardı.
Haberde tatbikatın bazı fotoğraflarına da yer verildi.
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