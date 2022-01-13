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İsrail askerlerinin gözaltına aldığı 80 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan 80 yaşındaki ABD vatandaşı bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ABD yönetiminin de tepkisini çekti.
İsrail askerlerinin gözaltına aldığı 80 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan 80 yaşındaki ABD vatandaşı bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ABD yönetiminin de tepkisini çekti.

80 yaşındaki Ömer Abdulmecid Asad, dün Ramallah yakınlarındaki bir köyde ölü bulundu.

İsrail ordusu, yaşlı adamın bir kontrol noktasında güvenlik güçlerine direnmesi sonucu gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Akrabalarına yaptığı ziyaret sonrası evine dönerken gözaltına alındığı belirtilen Asad'ın ölümü Filistinliler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Yaşlı adamın erkek kardeşi, İsrail gazetesi Haaretz'e “Bu yaştaki bir adamın nasıl tehlike olarak görüldüğünü anlamıyorum. Ona kelepçe takmışlar ve bu olayın ölümüne yol açtığına eminim” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını istediklerini duyurdu.

İsrail de, Asad'ın ölümünün soruşturulacağını bildirdi.

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