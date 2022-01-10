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İsrail Başbakanı Açıkladı: Ülkenin Yüzde 40’ı Covid Olabilir

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Başbakan Naftali Bennett, İsrail'in yaşanan son Covid dalgası sırasında nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ında virüsün görülebileceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Açıkladı: Ülkenin Yüzde 40’ı Covid Olabilir

Başbakan Bennett, pazar günü yaptığı bir dizi tweet paylaşımında Omicron varyantını dünyayı kasıp kavuran bir fırtına olarak niteledi.

“Kabine toplantısında sunulan bilgiler, burada, İsrail’de toplamda iki ila dört milyon vatandaşın bu mevcut dalga sırasında enfekte olacağını gösteriyor. Sırada beklerken, attığımız başarıları ve değerlendirme adımlarını görmek zor. Hayal kırıklığını anlıyorum, ama hayat kurtaracak son derece önemli adımlar atıldığının da farkında olmanızı rica ediyorum.”

9,4 milyon nüfuslu bir ülke olan İsrail’de, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla vaka sayılarının neredeyse dört katına çıktığı görüldü. Sağlık bakanlığı cumartesi günü 17.518 yeni vaka bildirdi.

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