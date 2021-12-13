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İsrail başbakanı BAE fiili lideri Muhammed bin Zayed ile görüştü

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüştü.
İsrail başbakanı BAE fiili lideri Muhammed bin Zayed ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüştü.

İki ülke arasında liderler seviyesinde yapılan bu ilk görüşmede, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek’in verdiği bilgiye göre İran konusunu ele alındı.

İran konusundaki görüşmeler hakkında ayrıntı vermeyen Hayek, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, “Başbakan buraya yalnızca İran konusunu görüşmek için gelmedi” dedi.

İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin ortak endişe kaynağı olması nedeniyle iki ülke karşılıklı diplomatik adımlar atarken, BAE Tahran ile de ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

Geçen yıl ABD eski başkanı Donald Trump döneminde İran’ı yalnız bırakma politikasının bir parçası olarak ABD’ye yakın bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için girişimler başlatılmış, İsrail-BAE ilişkileri bu kapsamda resmi bir hal almıştı.

Geçen Haziran, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliğinin açılışı için BAE'yi ziyaret ederek “tarihi bir anı” gerçekleştirmişti. Bu, iki ülkenin geçen yıl ilişkileri normale döndürmek için ABD arabuluculuğunda bir anlaşma imzalamasından bu yana İsrailli bir yetkilinin yaptığı ilk üst düzey ziyaretti.

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