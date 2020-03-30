İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karantinaya alındı

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu’ya yakın çalışan danışmanlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, Netanyahu da kendini karantinaya almaya karar verdi.

Sadece Netanyahu değil, yakın çalışan diğer tüm diğer danışmanlar da karantinaya alınıyor.

İsrail meclisi Knesset’le ilgili konularda Başbakan Netanyahu’nun danışmanlığını yapan çalışanın koronavirüse yakalandığı pazartesi günü teyit edildi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, kendi test sonucu çıkmadan önce karantinaya alınmasının bir önlem olduğu açıklandı.