  • BIST 2.393,39
  • Altın 920.524
  • Dolar 14.7469
  • Euro 16.0393
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

İsrail Başbakanı, güvenlik birimlerine ‘tam hareket özgürlüğü’ tanıdı

» »
İsrail Başbakanı Bennett, Tel Aviv'de 2 kişinin hayatını kaybettiği dünkü silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerine "terörle mücadele tam hareket özgürlüğü" tanıdığını belirterek, saldırganın bir örgüt yapısı dışında hareket ettiğini söyledi.
İsrail Başbakanı, güvenlik birimlerine ‘tam hareket özgürlüğü’ tanıdı

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, "İsrail ordusuna, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik güçlerine terörü yenmeleri için tam hareket özgürlüğü tanıyoruz. Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsraillilerin ailelerini başsağlığı için aradığını ve yaralılara şifa dilediğini aktaran Bennett, saldırıyı gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelen 29 yaşındaki bir genç olduğunu, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmadığını ancak silah tedarikinde ve saldırının organizasyonunda kendisine yardım edenler olduğunu söyledi.

Bennett, Tel Aviv ve diğer kentlerde alarm durumunun düşürülmediğine işaret ederek, zor zamanlardan geçtiklerini ve bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

İsrail'in geçmişte de şiddet dalgalarının üstesinden geldiğini dile getiren Bennett, örgüt yapısının dışında bireysel saldırıların güvenlik birimleri için tespitinin zor olduğunu ancak bunları ve yardım edenleri yakalayacaklarını ifade etti.

Bennett ayrıca Tel Aviv'deki saldırının ardından sosyal medyaya yansıyan Filistin'in bazı kentlerindeki kutlama görüntülerini de eleştirdi.

“200 kişiyi tutukladık gerekirse binleri tutuklarız"

Savunma Bakanı Gantz da İsrail içinde birden fazla saldırının gerçekleştiği zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İsrail halkının "savaş ve terör dalgasına" alışkın olduğunu söyleyen Gantz, halktan günlük rutinlerine devam etmelerini ve direnç göstermelerini isteyerek "Günlük hayatımıza devam etmek terörü yenmenin tek yolu." ifadesini kullandı.

Gantz, ramazan ayının "ibadet ve aileyle geçirilen günler olması gerektiğini" belirterek, Filistinlilerin çoğunun "terörün kendilerine ve çıkarlarına zarar verdiğini" düşündüğünü dile getirdi.

Filistin yönetiminin saldırıyı kınamasını memnuniyetle karşılayan Gantz, Ramallah'tan "teröre karşı eylemlerini genişletmesini" talep etti.

Gantz ayrıca güvenlik birimlerinin sahadaki faaliyetlerine devam edeceğini, şu ana kadar 200'den fazla tutuklama olduğunu "gerekirse binleri tutuklayabileceklerini" belirterek, "Toplumu cezalandırmıyoruz fakat güvenlik önce gelir." dedi.

İsrail'de son üç hafta içinde 13 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

Tel Aviv'in merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırı, İsrail'de yaşanan şiddet zincirinin son halkası oldu.

İsrail polisi, sabah saatlerinde saldırgan olduğu ifade edilen bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın Cenin kentine açılan Celeme (Gilboa) geçiş noktasının da ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu04 Nisan 2022 Pazartesi 11:12
  • Akdeniz’de facia: 90’dan fazla göçmen öldü03 Nisan 2022 Pazar 21:43
  • Bakü'de Feci Patlama03 Nisan 2022 Pazar 10:55
  • Yemen'de ateşkes başladı02 Nisan 2022 Cumartesi 22:58
  • İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı01 Nisan 2022 Cuma 19:05
  • Doğal gaz arz güvenliğinde yeni pencere: Irak31 Mart 2022 Perşembe 12:39
  • Tarihi Filistin Topraklarının Yüzde 85'inden Fazlası İsrail İşgali Altında30 Mart 2022 Çarşamba 22:33
  • Irak'ta Cumhurbaşkanı Yine Seçilemedi30 Mart 2022 Çarşamba 20:45
  • İsrail’den Arap Ortaklarıyla İran’a Karşı Zirve28 Mart 2022 Pazartesi 21:25
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’de operasyon başlattı26 Mart 2022 Cumartesi 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti