İsrail Başbakanı: Hükümet bir iki haftaya çökebilir

İsrail’de hükümeti oluşturan koalisyon ortaklarının parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesinin ardından, Başbakan Bennett hükümetin akıbetiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

İsrail'de geçen yıl büyük çabalar sonucu kurulan koalisyon hükümetinin geleceğiyle ilgili tehlike büyüyor.

Koalisyonun sol eğilimli ortağı Meretz Partisi’nden Arap milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, İsrail yönetiminin Araplara yönelik “şahin” politikalarını eleştirerek geçen ay istifa etmişti. Böylece 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te hükümeti oluşturan partilerin sandalye sayısı 59’a düşmüş, hükümet parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti

Başbakan Naftali Bennett'in sağcı partisi Yamina'dan milletvekili Nir Orbach da dün yaptığı açıklamada, bundan böyle parlamento oylamalarında koalisyon lehine oy kullanmayacağını söyledi. Bu açıklama pamuk ipliğine bağlı hükümetin kısa sürede çökeceği yorumlarına neden oldu.

12 YILLIK NETANYAHU İKTİDARINA SON VERMİŞTİ

Başbakan Bennett, Knesset'te yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin bir ya da iki haftada iç sorunları çözemezse çökebileceğini söyledi. Bennett, “Bu hükümet mükemmel değil ama alternatifi de daha iyi değil. Hükümet için mücadele ediyoruz çünkü bu kaos ve istikrar arasında bir seçim” dedi.

Farklı ideolojilere sahip 8 partinin bir araya gelmesiyle kurulan ve dün ilk yılını tamamlayan İsrail hükümeti, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son vermişti. İsrail'deki Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap İttifakı'nın koalisyona katılması büyük tartışma yaratmış ve aşırı sağın eleştirilerine neden olmuştu.