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İsrail Başbakanı Lapid: Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili yayımlanan rapordan sonra ABD'den gelen talebe tepki göstererek, "kimsenin ateş etme konusunda İsrail ordusuna talimat veremeyeceğini" söyledi.
İsrail Başbakanı Lapid: Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Lapid, İsrail deniz subaylarının mezuniyet töreninde konuştu.

"Teröristlerin açtığı ateşe karşı kendini savunan İsrail ordusundaki bir askerin yargılanmasına izin vermeyeceğim." diyen Lapid, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülme olayını "teröristlerle çıkan çatışmadaki bir trajedi" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun kasıtlı olarak masum insanları hiçbir zaman hedef almadığını öne süren Lapid, "Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 5 Eylül Pazartesi günü çatışmalarda masum vatandaşların vurulmaması ve gazetecilerin korunması için ek adımların atılması talebiyle İsrailli ortaklarına baskılarını sürdüreceklerini söylemişti.

Patel'in sözlerine tepki gösteren İsrailli ilk yetkililerden Savunma Bakanı Benny Gantz, "İsrail Genelkurmay Başkanı, operasyonel ihtiyaca göre ateş açma konusunda talimat verebilecek yetkiye sahip tek kişidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli asker ve komutanların talimatları dikkatlice yerine getirmeye çalıştığını ve siyasi bir dahlin söz konusu olmadığını iddia eden Gantz, "İsrail ordusundaki askerler, görevlerini yerine getirmeleri için tüm desteklere sahipler." demişti.

Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İSRAİL’İN NİHAİ RAPORU                                               

İsrail ordusu 5 Eylül Pazartesi günü, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınlamıştı.

Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

“Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir.”

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