  • BIST 3.319,81
  • Altın 1005.081
  • Dolar 18.2089
  • Euro 18.1109
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

»
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.
İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile  arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık." ifadelerini kullandı.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

"BİR SONRAKİ ADIM, BÜYÜKELÇİLERİN ATANMASIDIR"

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti:


"Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır."

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti05 Eylül 2022 Pazartesi 08:52
  • Hamas: İki İsrail işbirlikçisi infaz edildi04 Eylül 2022 Pazar 18:59
  • Türkiye'de Orta Vadeli Program açıklandı; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6504 Eylül 2022 Pazar 18:28
  • Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı04 Eylül 2022 Pazar 17:36
  • Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında04 Eylül 2022 Pazar 15:59
  • Erdoğan’ın sözleri İngiltere’de gündem oldu: Savaş çıkarmayı mı planlıyor?04 Eylül 2022 Pazar 12:46
  • Erdoğan’dan Yunanistan’a: İleri gidersen bedeli ağır olur04 Eylül 2022 Pazar 11:24
  • Ünsal Ban tutuklandı04 Eylül 2022 Pazar 10:56
  • Türkiye'de Çaresiz kalan vatandaş borca sarıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 21:31
  • Erdoğan Yunanistan’a seslendi: Bir gece ansızın gelebiliriz03 Eylül 2022 Cumartesi 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti