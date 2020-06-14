  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının Koronavirüs testi pozitif çıktı

» »
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının Koronavirüs testi pozitif çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının Koronavirüs testi pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Koronavirüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasında Koronavirüs tespit edildi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı. Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu'nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Başbakanı Netanyahu: "ilhak planı filistin devleti kurulmasını içermeyecek"08 Haziran 2020 Pazartesi 09:42
  • Filistin: İsrail ile anlaşmaların askıya alınması Oslo Anlaşması ile ilgili değil06 Haziran 2020 Cumartesi 09:04
  • İsrailli bakan: "Trump'ın planının tamamını değil bir kısmını benimsiyoruz"05 Haziran 2020 Cuma 09:43
  • Kabil'de Camide Bombalı Saldırı03 Haziran 2020 Çarşamba 10:41
  • BM, Yemen İçin Gereken 2,4 Milyar Dolar İnsani Yardım Fonunu Toplayamadı03 Haziran 2020 Çarşamba 10:26
  • Irak, ABD İle "Ülkedeki Askeri Varlığını Görüşmek" İçin Masaya Oturmaya Hazırlanıyor03 Haziran 2020 Çarşamba 09:51
  • Irak, Nihai Petrol Anlaşmasına Varılana Kadar Ikby'ye Bütçe Ödemelerini Dondurdu01 Haziran 2020 Pazartesi 13:20
  • İsrail, Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini yıkmayı hedefliyor01 Haziran 2020 Pazartesi 09:28
  • İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem01 Haziran 2020 Pazartesi 08:01
  • Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı31 Mayıs 2020 Pazar 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti