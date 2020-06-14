İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının Koronavirüs testi pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Koronavirüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasında Koronavirüs tespit edildi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı. Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu'nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.
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