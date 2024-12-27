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İsrail Başsavcısı, Sara Netanyahu hakkında siyasi muhalifleri taciz ettiği şüphesiyle soruşturma talimatı verdi

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İsrail Başsavcısı, Sara Netanyahu hakkında siyasi muhalifleri taciz ettiği şüphesiyle soruşturma talimatı verdi
İsrail Başsavcısı, Sara Netanyahu hakkında siyasi muhalifleri taciz ettiği şüphesiyle soruşturma talimatı verdi

Netanyahu'nun güçlü medya patronları ve zengin iş ortaklarıyla çıkar alışverişinde bulunduğu iddiasıyla dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almakla suçlandığı bir dizi dava, Netanyahular için uzun süredir devam eden yasal sorunların sonuncusu.

İsrail başsavcısı polise, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi hakkında siyasi muhalifleri ve İsrail liderinin yolsuzluk davasındaki bir tanığı taciz ettiği şüphesiyle soruşturma açılması talimatı verdi.

Başsavcı Gali Baharav-Miara perşembe günü yaptığı açıklamada, Sara Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmanın bulgularına odaklanılacağını belirtti.

Söz konusu soruşturmada, Sara Netanyahu'nun eski bir yardımcısına siyasi muhaliflere karşı protestolar düzenlemesi ve davanın kilit tanıklarından Hadas Klein'a gözdağı vermesi yönünde talimat verdiği anlaşılan bir dizi WhatsApp mesajı ortaya çıkarılmıştı.

Duyuruda Sara Netanyahu'dan ismen bahsedilmedi ve Adalet Bakanlığı daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Uvda raporu, Sara Netanyahu ile geçen yıl kanserden ölen başbakanın eski yardımcısı Hanni Bleiweiss arasındaki yazışmaları ele geçirdi.

Mesajlarda Sara Netanyahu'nun Bleiweiss aracılığıyla polisi hükümet karşıtı göstericileri şiddetle bastırmaya teşvik ettiği ve Bleiweiss'a kocasını eleştirenlere karşı protestolar düzenlemesi talimatı verdiği belirtiliyor.

Ayrıca Bleiweiss'a Netanyahu'nun Likud partisindeki aktivistlerin Klein'a yönelik saldırıları yayınlamalarını sağlamasını söyledi.

Klein, milyarder Hollywood kralı Arnon Milchan'ın yardımcısı ve yolsuzluk davasında patronu için Netanyahu'ya on binlerce dolar değerinde şampanya, puro ve hediye götürülmesindeki rolü hakkında ifade verdi.

Rapora göre Bleiweiss ayrıca yolsuzluk davasının başsavcısı Liat Ben-Ari ve iddianameleri hazırlayan Başsavcı Avichai Mandelblit'in evlerinin önünde gösteriler düzenlenmesi ve siyasi muhalifleri karalayan protestolar ve sosyal medya kampanyaları düzenlenmesi talimatını da aldı.

Rapora göre Bleiweiss onlarca yıldır Netanyahu'nun sadık bir yardımcısıydı. Ancak hastayken Sara Netanyahu'nun kendisine kötü davrandığı ve ölümünden kısa bir süre önce mesajları bir muhabirle paylaşmasına neden olduğu belirtiliyor.

Sara Netanyahu daha önce de personeline kötü davranmakla suçlanmıştı. Bu durum, aşırı harcama ve kamu parasını kendi abartılı kişisel zevkleri için kullanma suçlamalarıyla birlikte, ona sıradan İsraillilerle teması olmayan bir imaj kazandırdı.

2019 yılında devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Polisi denetleyen ve defalarca başsavcı Baharav-Miara'nın kendisine yönelik bir dizi şikayet nedeniyle kovulması gerektiğini söyleyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, son açıklamanın görevden alınması için bir başka neden olduğunu söyledi.

"Hükümetin bakanlarına ve ailelerine siyasi olarak zulmeden biri başsavcı olarak görev yapmaya devam edemez," dedi.

Perşembe günü yayınlanan bir videoda Benjamin Netanyahu, eşinin yaptığı pek çok iyilik ve hayırseverliği sıraladı ve Uvda raporunu "yalan" olarak nitelendirdi.

"Soldaki ve medyadaki rakiplerim hem yeni hem eski bir hedef buldu. Eşim Sara'ya acımasızca saldırıyorlar," dedi.

Programı "yalan propaganda, karanlıktan yalanlar çıkaran çirkin propaganda" olarak nitelendirdi.

Yasal sorunlar

Bu, Netanyahu'lar için, başbakanın devam etmekte olan yolsuzluk davasıyla vurgulanan uzun bir yasal sorunlar dizisinin sonuncusu.

Netanyahu, güçlü medya patronları ve zengin iş ortaklarıyla çıkar alışverişinde bulunduğu iddiasıyla bir dizi davada dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almakla suçlanıyor.

Netanyahu suçlamaları reddediyor ve aşırı hevesli savcılar, polis ve medya tarafından yürütülen bir "cadı avının" kurbanı olduğunu söylüyor.

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