  • BIST 2.108,98
  • Altın 1004.9909
  • Dolar 17.4767
  • Euro 19.7017
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak

» »
İsrail makamları, Filistin yönetimine, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyacağını bildirdi.
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak

İsrail makamları, Filistin yönetimine, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyacağını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "devlete ait topraklar olduğu" gerekçesini öne sürerek, Filistinlilere ait 20 dönümlük bir araziye el koyacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in el koyma kararı verdiği arazinin, Selfit'e bağlı Bedya beldesinin kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil ise "İsrail makamlarının, bölgede evleri yıkmanın yanı sıra topraklara el koyma ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını yok etme uygulamalarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Filistinlileri, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin bitmeyen saldırılarına karşı topraklarında direnmeye davet eden Kemil, uluslararası toplumu da işgalci yönetime baskı kurma çağrısında bulundu.

Kemil, "Dünyanın sessizliği, İsrail'i daha fazla suç işlemeye ve uluslararası hukuk ile anlaşmaları ihlal etmeye teşvik ediyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, İsrail makamlarının, Beytullahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinli birine ait evin inşaatını durdurduğunu söyledi.

 

İsrail’in adım adım işgali: Batı Şeria

 

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Türkiye, Afrika Birliğinin Stratejik Ortağıdır18 Aralık 2021 Cumartesi 12:51
  • İran Basını: Viyana'daki Görüşmelerde Yeni Taslak Metin Hazırlanacak16 Aralık 2021 Perşembe 22:33
  • İsrail, yabancılara ülkeye giriş yasağını 29 Aralık'a kadar uzattı16 Aralık 2021 Perşembe 12:05
  • İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 Şüphesiyle Karantinada15 Aralık 2021 Çarşamba 18:55
  • Tatil için Afganistan’a gidip kabusu yaşamıştı: Yeni rotası iç savaştaki Sudan15 Aralık 2021 Çarşamba 14:59
  • Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 17:01
  • İran'da evde kedi ve köpek bakımı yasağına tepki13 Aralık 2021 Pazartesi 16:01
  • İsrail başbakanı BAE fiili lideri Muhammed bin Zayed ile görüştü13 Aralık 2021 Pazartesi 13:48
  • Suriye: ABD birlikleri sivilleri kaçırdı13 Aralık 2021 Pazartesi 13:28
  • Al Monitor Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini analiz etti: ‘Kumdan kale gibi’13 Aralık 2021 Pazartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti