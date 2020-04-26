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İsrail bazı işyerlerinin kapılarını yeniden açmasına izin verdi

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İsrail bazı işyerlerinin kapılarını yeniden açmasına izin verdi
İsrail bazı işyerlerinin kapılarını yeniden açmasına izin verdi

İsrail Pazar günü bazı iş yerlerinin faaliyete başlamasına izin verdi, okulların açılması fikrinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Cadde üzerindeki dükkanların açılmasına izin verildi, ancak alışveriş merkezleri ve pazarlar kapalı kalmaya devam ediyor.

Yeni kurallar kapsamında, restoranlar eve servis hizmeti dışında restoran içerisinde paket servis teslimine de başlayabilecek.

Ancak yetkililer vaka sayısında artış yaşanması halinde kararların gözden geçirilebileceğini bildirdi. İsrail’de 15.398 koronavirüs vakası var, can kaybı 199.

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