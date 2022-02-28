İsrail Büyükelçisinden Herzog’un Güney Kıbrıs’a Yapacağı Ziyaretle İlgili Değerlendirme

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye yapacağı ziyaretten bir hafta önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olmasının, İsrail için Güney Kıbrıs’ın ne kadar önemli olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.



Fileleftheros gazetesine röportaj veren Anolik, Herzog’un Çarşamba günkü Güney Kıbrıs ziyaretiyle ilgili olarak, “bir eylemin diğerinin aleyhinde yapılmadığını” ve Türkiye’ye yapacağı ziyaretle Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerinin zedelenmeyeceğini kaydetti.



Anolik, Herzog’un yapacağı ziyaretin önemine vurgu yaparak, son yıllarda iki ülke arasındaki iyi ilişkiler temelinde gerçekleşecek bu ziyaretin, bölgede ilginç gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini ve bilindiği üzere Herzog’un geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ı ziyaret ettiğini, çarşamba günü Güney Kıbrıs’a gideceğini, akabinde de Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.



Herzog’un bu dönemde 3 ülkeye yaptığı ziyaretin farklı farklı sebepleri olduğuna işaret eden Anolik, Yunanistan ziyaretinin uzun süre önce; Türkiye’ye ziyaretinin ise yeni planlandığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi hedefiyle ayarlandığını söyledi.



Anolik, Herzog’un bu çerçevede Güney Kıbrıs’ı da ziyaret edecek olmasının mantıklı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, bölgenin ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğu mesajını vermeyi hedeflediğini ifade etti.



İsrail’in dış politikasının oldukça net olduğunu dile getiren Anolik, İsrail’e yakın olan komşu ülkelerle iyi ilişkiler peşinde olduklarını ve bölgenin bir parçası olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalarının da, gerek İsrail, gerekse bölge ülkelerin faydasına olacağını vurguladı.