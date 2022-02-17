İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs’a Gidecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, bir günlük ziyaret için 2 Mart’ta Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, 24 Şubat’ta ise Atina’yı ziyaret edeceğini, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ardından ise 9 Mart’ta Türkiye’ye gideceğini yazdı.
Öte yandan Alithia gazetesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin, Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle önemli olarak addedildiğini de belirtti.
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