İsrail Cumhurbaşkanı ve Erdoğan buluşması öncesinde kritik ziyaret: İsrailli yetkili gizlice gelmiş

Özellikle ABD Başkanı Trump’ın koltuğu Joe Biden’a devretmesi ve ekonomik kriz ile birlikte bölgedeki ülkelerle yakınlaşma sürecine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Mart ayında Türkiye’ye gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve bu kritik görüşme ile ilgili dikkat çekici bir haber İsrail medyasından geldi…

İsrail merkezli medya kuruluşları Yedioth Ahronot ve Ordu Radyosu, İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin geçen ay Türkiye’ye geldiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini Tel-Aviv yönetimi henüz onaylamazken, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in Herzog’un olası ziyareti için hazırlık yapmak için Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

6 YIL SONRA BİR İLK

Ushpiz’in İbrahim Kalın ile bir araya geldiği de belirtilirken, İsrail maslahatgüzarı Irit Lillian’ın da Kalın ile yakın bir ilişki kurduğunu duyurdu. Ushpiz’in Türkiye ziyareti iki ülke arasında tarihi bir adım olarak da kayıtlara geçti. Zira, Ushpiz, 6 yılda Türkiye’yi ziyaret eden en üst düzey yetkili olarak biliniyor.

Son dönemde Erdoğan ile Herzog arasında iletişim kuvvetlenirken, en son pazar günü Herzog, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.