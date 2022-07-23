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İsrail de Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı olduğunu açıkladı

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu gündemdeki yerini korurken, İsrail'in ABD'ye Türkiye'nin operasyondan vazgeçmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.
İsrail de Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı olduğunu açıkladı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde olası bir operasyonu gündemdeyken, İsrail yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon düzenlememesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hülata’nın ABD’li mevkidaşı Jake Sullivan’a, kuzey Suriye’ye yapılacak yeni bir Türk harekâtının bölgeye zarar vereceği konusunda uyandığı bildirildi. Durumun uzun vadede bölge için zararlı olduğu vurgulanırken, ABD’nin çıkarlarının aksine durumun İran lehine olacağı yorumunu yaptı.

ABD merkezli Axios sitesinin haberine göre, İsrail’in Türkiye’ye yönelik tavrının Biden yönetimine iletildiği ancak İsrail hükümetinin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

ABD’DEN DE BENZER BİR AÇIKLAMA GELDİ

Habere göre, İsrail’in bölgedeki Kürt güçlerini İran’a karşı kullanmak istediği de aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyonun bölgedeki istikrara zarar vereceğini söylemişti. Price, ayrıca olası bir operasyonun IŞİD’e karşı savaşta ABD güçlerini riske atmaktan endişe ettiğini söyledi. Price, “Suriye’deki gerginliğin tırmanmasına katkı sağlayacak her şeyi kınıyoruz ve mevcut ateşkesin korunması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

23 Mayıs’ta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuzey Suriye’deki risklere karşı Türkiye’nin olası bir operasyonunu dile getirmiş, hedeflerinin Suriye’nin kuzeyindeki iki şehir olan Münbiç ve Tell Rıfat olduğunu açıklamıştı.

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