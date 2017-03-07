İsrail de ‘yeşilleniyor’: Kamusal alanda kenevir tüketiminin ‘önü açıldı’

Tıbbi kenevir kullanımının yasal olduğu İsrail, eğlence amaçlı kenevir tüketiminin de önünü açtı.

Independent’ın haberine göre hükümet, kamusal alanda kenevir tüketenlere ‘direkt’ ceza verilmesini öngören yasa maddesini değiştirdi. Artık kamusal alanda kenevir tüketenlere üç defaya kadar para cezası verilecek, dördüncü seferde ise yargılama süreci başlayacak.

Yasa, ilk kez yakalanana 1000 TL, ikinci kez yakalanana 2 bin TL para ceza verilmesini, üçüncü seferde ise ‘denetimli serbestlik’le salınmasını öngörüyor. Söz konusu yasa meclisten geçmesi halinde kanunlaşacak.

Kabinedeki oylama öncesinde konuşan Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail’in kendisini geleceğe açtığını vurguladı: “Bir tarafta kendimizi geleceğe açarken diğer tarafta ise bunun tehlikelerini biliyoruz. İki tarafı da dengeleyeceğiz.”

Birleşmiş Milletler’e göre İsrail nüfusunun yüzde 9’u kenevir kullanıyor. 8 milyon nüfuslu ülkede 25 bin civarında tıbbi kenevir kullanıcısı bulunuyor.

İsrail’in kenevir geçmişi

İlk olarak İsrailli bir profesör tarafından keşfedilen THC, İsrail’de birçok hastalığın tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılıyor. Yüzde 30’dan 70’e kadar çıkan kemik iliğini reddetme oranı, THC tedavisiyle birlikte yüzde 5’e kadar düşüyor.

Halihazırda otizm, Tourette sendromu, erken dönem Alzheimer, lösemi hastaları üzerinde THC bazlı deneyler yürütülüyor. Hatta Sağlık Bakanlığı, haziran ayında, daha fazla bilim insanının THC hakkında araştırma yapması için genişletici bir kenevir yönetmeliği yayınladı.

23 bin tıbbi kenevir kullanıcısının bulunduğu ülke, bu konuda ihracatçı konumuna gelmeyi planlıyor.