İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.
Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.
İsrail'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı
İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.
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