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İsrail Dışişleri Bakanı: “Hedef İş Birliklerinin Genişletilmesi”

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İsrail Dışişleri Bakanı: “Hedef İş Birliklerinin Genişletilmesi”
İsrail Dışişleri Bakanı: “Hedef İş Birliklerinin Genişletilmesi”

“KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİ KIBRIS VE YUNANİSTAN İLE ÇOK BOYUTLU STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZİN ALEYHİNE DEĞİL”

HAMAS’IN SALDIRMAZLIK TAAHHÜDÜ KARŞILIĞINDA GAZZE’YE LİMAN, GAZZE-BATI ŞERİA ARASINDA ULAŞIM BAĞLANTISI ÖNERİSİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesi ile Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki dönemde savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere geniş yelpazedeki ikili ve çoklu düzeydeki iş birliklerini genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Fileleftheros, Lapid’le yaptığı söyleşiyi “İşbirliklerinin Genişletilmesi… İsrail Dışişleri Bakanı’nın Fileleftheros’a Özel Söyleşisi… İsrail ve Kıbrıs’ın Bölgesel İstikrar İçin Koyduğu Hedefleri Açıkladı… İki Ülke Arasındaki Stratejik Bağlara Vurgu Yaptı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

İsrail’in komşu ülkeler ile ilişkilerindeki iyileşmesinin, ülkesinin çok büyük önem verdiği Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile çok boyutlu stratejik ilişkilerinin aleyhine olmadığını da söyleyen Lapid, ülkesinin Filistin ile ilgili hedeflerini de açıkladı.

Lapid, Avraam anlaşmasının imzalanmasından sonra bölge ülkeleri ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde yeni anlaşmalar ve inisiyatiflerle ilerlenmekte olduğuna işaret ederek ülkesinin komşularıyla enerji iş birliklerini genişletmesinden Güney Kıbrıs’ın; Rum şirketlerine yeni piyasalar açması ve bölgedeki iklim değişikliği tehditlerini göğüslemede araştırma ve teknolojide ilerleyerek kazanç elde edeceğini anlattı.

Lapid diplomatik ilerleme olmasına karşın İsrail-Filistin çatışmasının bir anda bitebilecek bir şey olmadığını, ancak İsraillilerin ve Filistinlilerin yaşamını iyileştirecek adımlar atılabileceğini söyledi.

İsrailli bakan, “Terör örgütü” olarak nitelediği HAMAS’ın uzun vadeli sükûnet (saldırmazlık) taahhüt etmesi ve uluslararası toplumun Hamas’ın silahlanma olanaklarını engelleme eylemi üstlenmesi şartı ile Gazze’deki yaşam şartlarının aylar içinde değil ama yıllara yayılacak bir prosedürle iyileşmesine yönelik önerisi bulunduğunu kaydetti.

Önerisinin ilk aşamasının Gazze’nin insanî açıdan yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğunu belirterek kapsamını “Kritik elektrik, su, ulaşım ve yerleşim altyapılarının ve sağlık sisteminin inşa edilmesi” olarak izah etti.

Lapid, ikinci aşamanın ise Hamas’ın Orta Doğu Dörtlüsü ilkelerini kabul etmesi şartıyla, Gazze sakinlerinin yaşamında çok büyük öneme sahip olacak “Liman inşaatı, daha çok yabancı yatırım akışı ve Batı Şeria ve Gazze arasında ulaşım bağlantısı” önerisini masaya koyacağını söyledi.

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