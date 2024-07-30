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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO'ya, Türkiye'yi ittifaktan ihraç etme çağrısı yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO'ya, Türkiye'yi ittifaktan ihraç etme çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgal tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz (İsrailli) diplomatlara, tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatı verdi. Katz, Türkiye'nin kınanması çağrısı yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunuyor."

Katz aynı açıklamada "Türkiye, İsrail'e yönelik terör saldırılarından sorumlu olan Hamas'ın karargâhına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ayrıca Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şer ekseninin bir üyesi oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 1952'den bu yana NATO üyesi. İsrail ise ittifaka üye değil ancak 19995'ten bu yana Akdeniz Diyaloğu mekanizması aracılığıyla NATO'nun aktif bir ortağı.

 

İsrail'in 2017'den bu yana Brüksel'deki NATO karargahında daimi ve resmi bir misyonu bulunuyor.

Katz'ın son çıkışı ise İsrailli ve Türk yetkililerin karşılıklı sert açıklamalarının ardından geldi.

Erdoğan'dan İsrail'e: Nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek, benzerini aynen onlara da yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Rize'de yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz aynı gün Erdoğan'ın sözlerine Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin benzetmesiyle yanıt verdi.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in yolundan gidiyor ve İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada (Irak'ta) ne olduğunu ve bunun nasıl bittiğini hatırlamalı" dedi.

Katz X mesajında Erdoğan ve Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını da paylaştı.

Saddam Hüseyin, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından 2006'da idam edilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın açıklamasını X hesabından yaptığı bir açıklamayla eleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık vicdanının sesi olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail Dışişleri Bakanı Katz için "Hadsiz bir açıklama yapmış. Tüm milleti yüreğinden hançerleyen, o siyonist, soykırımcı katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum" dedi.

Bahçeli: Türk milleti soykırımcı İsrail’e karşı kilitlenmiştir, her türlü senaryo gündemde olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Saddam Hüseyin benzetmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ı "siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözleri nedeniyle nefretle lanetlediğini" söyledi.

Bahçeli, X'te yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. Kırk bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.

"Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail’e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir."

İsrail, Gazze operasyonlarını, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıların ardından başlatmıştı. İsrailli yetkililer operasyonların savunma amaçlı olduğunu savunuyor.

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