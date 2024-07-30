İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO'ya, Türkiye'yi ittifaktan ihraç etme çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgal tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz (İsrailli) diplomatlara, tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatı verdi. Katz, Türkiye'nin kınanması çağrısı yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunuyor."

Katz aynı açıklamada "Türkiye, İsrail'e yönelik terör saldırılarından sorumlu olan Hamas'ın karargâhına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ayrıca Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şer ekseninin bir üyesi oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 1952'den bu yana NATO üyesi. İsrail ise ittifaka üye değil ancak 19995'ten bu yana Akdeniz Diyaloğu mekanizması aracılığıyla NATO'nun aktif bir ortağı.