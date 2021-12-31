İsrail Dışişleri Bakanı Yunanistan Ve Türkiye İlişkilerine Değindi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “Kathimerini” gazetesine, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan’la ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.



İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid röportajında, ülkesinin Yunanistan’la ilişkisinin “bölgedeki diğer gelişmelerden bağımsız olarak gelişmeye devam edeceği” mesajını verirken, Türkiye’yle yeniden yakınlaşma ihtimaline ilişkin bir soruya da yanıt verdi.



Lapid, ülkesinin, “bölgede istikrar ve refahın artmasında olumlu rol oynamak isteyen tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu” vurguladı.



İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la olan ikili ilişkilerinin ülkesi için büyük önem taşıdığını da belirten Lapid, tıpkı Yunanistan-İsrail ilişkisinde olduğu gibi ABD-İsrail arasındaki ilişkinin de birçok ortak değer ve çıkara dayandığını, bu sebepten ötürü de ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail işbirliğinin çok iyi sonuçlar getiren bir unsur olduğunu savundu.