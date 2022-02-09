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İsrail Enerji Bakanı’ndan “İsai” Ve “Afrodit” Yatakları Konusunda Müdahale

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İsrail Enerji Bakanı’ndan “İsai” Ve “Afrodit” Yatakları Konusunda Müdahale
İsrail Enerji Bakanı’ndan “İsai” Ve “Afrodit” Yatakları Konusunda Müdahale

İsrail Enerji Bakanı Karin Elharrar’ın İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “İsai” yatağında faaliyetlerde bulunan “Nammax Oil&Gas” şirketine, “Afrodit” yatağında faaliyet gösteren enerji şirketleriyle müşterek idare konusunda anlaşmaya varması için 4 Mart’a kadar süre tanıdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “İsai” yatağının Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki “Afrodit” yatağıyla komşu olduğunu ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, Elharrar’ın şirkete gönderdiği mektupta, anlaşma sağlanmaması halinde devletin konuya müdahil olacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, İsrailli bakanın ilk kez böyle bir müdahalede bulunduğuna işaret ederken, İsrail’in Afrodit parselinin bir kısmını istediğini de kaydetti.

Haberde, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun bir önceki İsrail Enerji Bakanı ile yaptığı görüşmede, şirketler arası görüşmelerde sonuca varılamazsa, ülkeler arası müzakerelerin başlayacağı konusunda anlaşma yapıldığı anımsatıldı.

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