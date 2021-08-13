İsrail: Fas ile karşılıklı olarak anlaştık

İsrail ile Fas arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Lapid bugün Fas’ın Kazablanka şehrindeki Beyt El Sinagogu ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lapid, “Önümüzdeki iki ay içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek ve Fas ve İsrail’de büyükelçilikler açmak için Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile anlaştım” dedi.

Fas’ın etkin bir rol oynamasını sağlayan diplomatik ve siyasi yeteneklere, ilişkilere ve bağlara sahip olduğunu vurgulayan Lapid, “Elbette, (Filistinlilerle çatışma konusunda) görüşleri birleştirmek istediğimizde, Fas’ın tarih boyunca ayırt ettiği bilgelik ve deneyim sayesinde bunun için Fas dışişleri bakanına gideceğiz” dedi.

Lapid, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ardından Rabat’ı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.