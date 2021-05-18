  • BIST 1.461
  • Altın 501,539
  • Dolar 8,3607
  • Euro 10,2050
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

İsrail-Filistin: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinliler genel greve gitti

» »
Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto için genel greve gitti. Genel greve hem İsrail'de yaşayan bu ülke vatandaşı Filistinliler hem de Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda yaşayanlar katılıyor.
İsrail-Filistin: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinliler genel greve gitti

Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda genel grev kapsamında okullar ve bazı kamu kuruluşlarının yanı sıra dükkanlar da kapatıldı.

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, greve desteğin büyük olduğunu söyledi.

Ramallah'tan BBC'ye konuşan Barguti, "Bu grev çok anlamlı çünkü Filistinlilerin birliğini ifade ediyor. İster İsrail olarak adlandırılan 1948 topraklarında, ister Batı Şeria ve Gazze Şeridi gibi işgal altındaki topraklarda yaşasınlar... Hatta diasporada olsunlar" dedi.

Grevin ayrıca "barbarca bombardımana maruz kalan Gazze ile dayanışma" mesajı verdiğini belirten Barguti, "Gazze sirensiz, sığınaksız, elektriksiz, susuz" diye konuştu.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 61'i çocuk en az 212 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hava saldırıları Salı sabahı da sürdü.

İsrail yetkilileri ise Gazze'den düzenlenen roket saldırılarında ikisi çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail’i Savaş Suçlarından Sorumlu Tutmasını İstedi17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:17
  • Pakistan, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail’i Savaş Suçlarından Sorumlu Tutmasını İstedi17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz Mevkidaşı Raab'la Görüştü17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:10
  • BM Özel Koordinatörü Wennesland, İsrailli Bazı Yetkililerle Gazze'de Ateşkes Konusunu Görüştü17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49
  • Uluslararası Af Örgütü: Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:31
  • ABD'de Filistin'e destek gösterileri için sokağa çıkan Amerikalılar Biden yönetimine öfkeli17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
  • CTP: İsrail Devlet Terörünü Kınıyoruz17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:07
  • Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: 58'si çocuk en az 192 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:37
  • Netanyahu "saldırılar devam edecek" dedi, Gazze'ye pazartesi sabahı yine bomba yağdı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:21
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti