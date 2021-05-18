İsrail-Filistin: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinliler genel greve gitti

Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda genel grev kapsamında okullar ve bazı kamu kuruluşlarının yanı sıra dükkanlar da kapatıldı.
Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, greve desteğin büyük olduğunu söyledi.
Ramallah'tan BBC'ye konuşan Barguti, "Bu grev çok anlamlı çünkü Filistinlilerin birliğini ifade ediyor. İster İsrail olarak adlandırılan 1948 topraklarında, ister Batı Şeria ve Gazze Şeridi gibi işgal altındaki topraklarda yaşasınlar... Hatta diasporada olsunlar" dedi.
Grevin ayrıca "barbarca bombardımana maruz kalan Gazze ile dayanışma" mesajı verdiğini belirten Barguti, "Gazze sirensiz, sığınaksız, elektriksiz, susuz" diye konuştu.
Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 61'i çocuk en az 212 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hava saldırıları Salı sabahı da sürdü.
İsrail yetkilileri ise Gazze'den düzenlenen roket saldırılarında ikisi çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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