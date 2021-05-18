İsrail-Filistin: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinliler genel greve gitti

Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto için genel greve gitti. Genel greve hem İsrail'de yaşayan bu ülke vatandaşı Filistinliler hem de Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda yaşayanlar katılıyor.

Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda genel grev kapsamında okullar ve bazı kamu kuruluşlarının yanı sıra dükkanlar da kapatıldı.

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, greve desteğin büyük olduğunu söyledi.

Ramallah'tan BBC'ye konuşan Barguti, "Bu grev çok anlamlı çünkü Filistinlilerin birliğini ifade ediyor. İster İsrail olarak adlandırılan 1948 topraklarında, ister Batı Şeria ve Gazze Şeridi gibi işgal altındaki topraklarda yaşasınlar... Hatta diasporada olsunlar" dedi.

Grevin ayrıca "barbarca bombardımana maruz kalan Gazze ile dayanışma" mesajı verdiğini belirten Barguti, "Gazze sirensiz, sığınaksız, elektriksiz, susuz" diye konuştu.