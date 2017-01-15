 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

İsrail-Filistin sorunu: Fransa'da barış konferansı

» »
İsrail-Filistin sorunu: Fransa'da barış konferansı
Filistin ile İsrail arasındaki müzakereleri canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'ın gitmediği konferansa 70'e yakın ülkeden delegeler katılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de konferansa katılacak.

Toplantıya Paris büyükelçisini gönderen Rusya ise Abbas ve Netanyahu'yu Moskova'da ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin tarafı konferansı olumlu karşılarken, İsrail toplantının kendisine karşı düzenlendiğini savunuyor.

Konferansın sonuç bildirgesinde, İsrail ve Filistin'e "İki devletli çözümü tanımaları" ve "Nihai müzakereler öncesinde ön yargıyla tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaları" çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

_93575009__93552737_gettyimages-494096922.jpg

Netanyahu: Paris'teki kararları tanımayacağız

Barış görüşmelerine uluslararası toplumun dahil olmasını başından beri reddeden Netanyahu, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptığı görüşmede, konferansa karşı olduğunu belirtmiş, Paris'te alınması muhtemel kararları tanımayacaklarını vurgulamıştı.

Abbas ise Fransa medyasına "Paris Barış Konferansı'nın iki devletli çözüm için belki de son fırsat" yorumunu yapmıştı.

"Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir"

Ev sahibi Hollande ise konferansın amacının iki devletli çözüme uluslararası desteği yinelemek olduğunu kaydederken, "Bu konferansın, sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Barışı İsrail ve Filistinliler birlikte sağlayacak, başkaları değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir" yorumunu yapmıştı.

Fransa'da Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çabalar sonucu hazırlanan bir tasarı 2014 Aralık ayında Meclis ve Senatodan geçmişti.

Tasarı, hükümetten "Bağımzısı Filistin devletinin tanınmasını" talep ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle başlayan son Ortadoğu barış süreci görüşmeleri 2014'ün Nisan ayında İsrail'in Doğu Kudüs'e yeni yerleşim planları açıklamasıyla tıkanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriyeli sığınmacıya tekme atan Macar gazeteciye üç yıl hapis cezası13 Ocak 2017 Cuma 14:11
  • Musul'da çatışma bölgelerinden 400 aile tahliye edildi13 Ocak 2017 Cuma 10:11
  • İsrail’in Kudüs Belediyesi, Filistinlilere ait bazı yapıları yıktı12 Ocak 2017 Perşembe 14:22
  • Mısır'da bir polis ve 1 asker yaralandı, 10 saldırgan öldürüldü12 Ocak 2017 Perşembe 14:21
  • Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda 8 kişi öldü 17 kişi yaralandı12 Ocak 2017 Perşembe 14:08
  • ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:25
  • Musul'dan göç edenlerin sayısı 173 bine ulaştı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:15
  • Afganistan’da valiliğe düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü11 Ocak 2017 Çarşamba 10:19
  • Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti09 Ocak 2017 Pazartesi 10:00
  • Putin’in sözcüsü Peskov toplantıda gözlerini kapayınca…08 Ocak 2017 Pazar 17:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti