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İsrail gaz kapsülü attı, Gazze’de öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi

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İsrail güçlerinin attığı gaz kapsülleri Gazze'de bir okula düştü.
İsrail gaz kapsülü attı, Gazze’de öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne attığı gaz kapsüllerinden bazılarının bir okula düştüğü ve öğrencilerin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Gazze’deki Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin doğu bölgelerine göz yaşartıcı gazlar atarak yeni bir suç işlediği belirtildi. Cuhr ed-Dik bölgesindeki Kaysariya Okulu’na düşen gaz kapsülleri nedeniyle onlarca çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ve sağlık merkezlerine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu eylem “vahşi bir saldırı” olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail’in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun müdahil olması istendi. 

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