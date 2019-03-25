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İsrail Gazze sınırına asker gönderiyor

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İsrail ordusu bu sabah Gazze’den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarında bir eve isabet ettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Gazze sınırına asker gönderiyor

İsrail ordusu bu sabah Gazze’den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarında bir eve isabet ettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze sınırına askeri sevkıyata başlayan İsrail ordusu yedek askerlere çağrı yaparken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini söyledi.

İsrail’de bu sabah Tel Aviv’in kuzeyindeki Mişeret adlı bölgede bir eve isabet eden füzenin 7 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilirken, İsrail ordusu füzenin Gazze’den atıldığı açıklaması yaptı.

Füze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Washington gezisini yarıda keserek ülkesine döneceğini açıkladı. 

İsrail ordusu saldırı sırasında “Demir Kubbe” hava savunma sisteminin aktive olmadığını, bunun nedeninin bu bölgede bir saldırı beklenmemesi olduğu açıklaması yaptı.

Saldırının ardından İsrail ordusu Gazze sınırına asker sevk ederken, binlerce yedek askeri de orduya çağırdı.

İsrail ordusu sözcüsü Ronen Manelis, iki tugayın Gazze sınırına sevk edildiğini belirtirken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı yedek askerler dahil olmak üzere binlerce yedek askeri de orduya çağırdı.

İsrail, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını da kapattı.

Haaretz’in haberine göre Hamas lideri Yahya Sinvar bugün yapılması beklenen basın toplantısını iptal ederken, Gazze’deki hiçbir grup henüz füze saldırısını üstlenmedi.

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