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İsrail Gazze'de Direniş Güçlerine Ait Noktaları Vurdu

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İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.
İsrail Gazze'de Direniş Güçlerine Ait Noktaları Vurdu

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.


İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.


Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı.


İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu.
Güvenlik ve sağlık kaynakları, söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.


İsrail ordusu, günlerdir Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.


İsrail'in, pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.


İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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