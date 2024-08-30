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SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

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Gazze'de ABD'li yardım örgütü öncülüğünde tıbbi malzeme taşıyan konvoya düzenlenen saldırı, BM Gıda Ajansı aracının İsrail saldırısına maruz kalmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.
İsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt taşıyan bir konvoya füze saldırısı düzenlediğini ve yerel nakliye şirketinden birkaç kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail herhangi bir kanıt göstermeden silahlı kişilerin konvoyu ele geçirmesinin ardından ateş açtığını iddia etti.

Anera'nın Filistin direktörü Sandra Rasheed, Perşembe günü Gazze Şeridi'ndeki Salah al-Din Yolu üzerinde ilerleyen konvoydaki ilk aracın vurulduğunu ve yardım örgütünün Refah'taki Emirates Kızılay Hastanesi'ne malzeme getirmek için kullandığı bir nakliye şirketinde çalışan birkaç kişinin öldüğünü söyledi.

Rasheed yaptığı açıklamada, Anera tarafından koordine edilen ve İsrailli yetkililer tarafından onaylanan konvoyda bir Anera çalışanının da bulunduğunu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Saldırı, ABD'nin İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına yönelik saldırılarını eleştirdiği ve BM ile insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırı ve tehdit söylemlerine son verilmesi çağrısında bulunduğu sırada meydana geldi.

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki insani durumla ilgili toplantısında ABD Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, İsrail ordusunun BM Gıda Ajansı'nın (World Food Programme - WFP) açıkça işaretlenmiş bir aracına defalarca ateş açtığını ve bu aracın Gazze'nin merkezindeki Vadi köprüsünde İsrail askeri kontrol noktasına doğru ilerlerken vurulduğunu vurguladı. Araç İsrailli yetkililerden izin aldığı belirtildi.

Gazze'de çatışmalara üç gün ara

İsrail ve Hamas, Gazze şeridinde çocuk felci aşısı yapılabilmesi için çatışmalara üç gün ara verilmesi konusunda anlaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre aşı kampanyası, geçen hafta 25 yıldan sonra Gazze'de ilk kez bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olmasının ardından salgın riski nedeniyle çocuklara uygulanacak.

Aşılamaların ilk turu Pazar günü Gazze'nin merkezinde başlayacak ve yerel saatle sabah 6 ile öğleden sonra 3 arasında ara verilecek.

DSÖ üst düzey yetkilisi Rik Peeperkorn, aranın gerektiğinde dördüncü bir güne kadar uzatılabileceğini söyledi.

Peeperkorn, ikinci tur aşılamanın ilkinden dört hafta sonra yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

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